Italia Under 17 in semifinale ai Mondiali, contro chi gioca adesso e quando: data e orario della partita che vale la finale

La gara tra Austria e Italia sarà come sempre visibile sulla Rai, che fin qui ha trasmesso tutte le partite degli azzurrini al Mondiale: il canale di riferimento non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma dovrebbe essere ancora una volta Rai Sport HD (canale 258 del Digitale Terrestre).

In streaming, invece, Austria-Italia Under 17 sarà visibile sia su RaiPlay che su FIFA+ (app o sito in entrambi i casi) sia in tv che su pc, cellulare, smartphone.