Italia Under 17 in semifinale ai Mondiali, contro chi gioca adesso e quando: data e orario della partita che vale la finale

L'Italia Under 17 di Massimiliano Favo ha compiuto l'ennesimo passo verso la gloria: battendo il Burkina Faso si è qualificata per le semifinali dei Mondiali di categoria per la seconda volta nella propria storia, la prima a livello di Under 17 e non Under 16.
Decisivo è stato un sinistro vincente nel finale di Thomas Campaniello, fondamentale nello spezzare la resistenza di un avversario che specialmente nel primo tempo si era reso più volte pericolosissimo: due i pali colpiti dagli africani.
Contro chi giocherà ora la semifinale l'Italia Under 17? La prossima avversaria degli azzurrini e la data e l'orario della sfida che metterà in palio uno dei due posti per la finalissima.