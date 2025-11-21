Pubblicità
Samuele Inacio ItaliaGetty Images
Stefano Silvestri

Italia Under 17 in semifinale ai Mondiali, contro chi gioca adesso e quando: data e orario della partita che vale la finale

L'Italia Under 17 di Massimiliano Favo ha battuto anche il Burkina Faso e ora si giocherà l'accesso alla finale contro i pari età dell'Austria: data e ora della partita.

L'Italia Under 17 di Massimiliano Favo ha compiuto l'ennesimo passo verso la gloria: battendo il Burkina Faso si è qualificata per le semifinali dei Mondiali di categoria per la seconda volta nella propria storia, la prima a livello di Under 17 e non Under 16.

Decisivo è stato un sinistro vincente nel finale di Thomas Campaniello, fondamentale nello spezzare la resistenza di un avversario che specialmente nel primo tempo si era reso più volte pericolosissimo: due i pali colpiti dagli africani.

Contro chi giocherà ora la semifinale l'Italia Under 17? La prossima avversaria degli azzurrini e la data e l'orario della sfida che metterà in palio uno dei due posti per la finalissima.

  • CONTRO CHI GIOCA L'ITALIA UNDER 17 IN SEMIFINALE

    L'Italia si giocherà l'accesso alla prima finale dei Mondiali Under 17 della propria storia contro i pari età dell'Austria, che nel pomeriggio di giovedì hanno estromesso il Giappone dai quarti di finale della competizione.

    Proprio come la nazionale di Favo, anche quella austriaca si è imposta di misura: 1-0 anche in questo caso, grazie a una rete messa a segno da Moser poco dopo l'intervallo.

  • QUANDO SI GIOCA AUSTRIA-ITALIA UNDER 17

    L'Under 17 azzurra non avrà molto tempo per festeggiare il passaggio del turno contro il Burkina Faso: la semifinale del Mondiale contro l'Austria è infatti alle porte.

    Dopo qualche giorno di riposo e preparazione della partita, Inacio e compagni torneranno infatti in campo lunedì 24 novembre: calcio d'inizio alle 14 orario italiano (le 16 orario del Qatar).

  • DOVE SI GIOCA AUSTRIA-ITALIA UNDER 17

    La gara tra Austria e Italia è in programma all'Aspire Zone di Doha, in Qatar: proprio il paese asiatico è l'organizzatore della competizione, che sta ormai arrivando alle sue battute finali.

  • DOVE VEDERE AUSTRIA-ITALIA UNDER 17 IN TV E STREAMING

    La gara tra Austria e Italia sarà come sempre visibile sulla Rai, che fin qui ha trasmesso tutte le partite degli azzurrini al Mondiale: il canale di riferimento non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma dovrebbe essere ancora una volta Rai Sport HD (canale 258 del Digitale Terrestre).

    In streaming, invece, Austria-Italia Under 17 sarà visibile sia su RaiPlay che su FIFA+ (app o sito in entrambi i casi) sia in tv che su pc, cellulare, smartphone.

