Italia U21 vs Ucraina U21

Gli azzurrini, dopo il 2-2 contro la Francia, affrontano l'Ucraina Under 21 in amichevole: formazioni, diretta tv e streaming.

A pochi giorni di distanza dallo spettacolare 2-2 contro i pari età della Francia, l'Italia Under 21 torna nuovamente in campo in un'altra amichevole.

Questa volta, ad affrontare i giovani Azzurri, ci sarà l'Ucraina Under 21: altro test importante per i ragazzi allenati da Carmine Nunziata.

Anche i gialloblù arrivano da una gara ricca di goal, ovvero dal 3-3 contro il Portogallo di venerdì.