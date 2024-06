Italia-Ucraina 0-4: pesante ko degli azzurrini nella seconda giornata del Torneo di Tolone

Brusco stop per la nazionale guidata dal CT Nunziata, travolta per 4-0 dagli ucraini. Più difficile chiudere il gruppo in vetta.

Seconda giornata amara per l'Italia Under 21, impegnata nel Torneo Maurice Revello in corso in Francia e dedicato alle selezioni giovanili provenienti da tutto il mondo.

I ragazzi di Carmine Nunziata sono stati travolti per 4-0 all'Ucraina Under 23, che ha dimostrato una maggiore personalità e precisione in zona offensiva.

Un ko che permette alla nazionale gialloblù di prendersi la vetta solitaria del Girone B e di porsi in posizione di netto vantaggio in vista della qualificazione alla fase finale del torneo.

Poche note positive per gli azzurrini, andati sotto nel primo tempo per via di un goal di Khlan. Ma è nella ripresa che l'Ucraina ha dato il meglio di sé, trovando per altre tre volte la porta nel giro di 18 minuti con Marynuk, Sikan e Voloshyn.