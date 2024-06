Italia-Svizzera, Jorginho sarà rigorista dopo i due penalty sbagliati nel 2021? La gerarchia di Spalletti

Reduce da tre errori di fila, più quello di Italia-Inghilterra, Jorginho potrebbe non calciare un rigore contro la Svizzera. Almeno nei '90.

Di quale Italia-Svizzera ricordarsi? Tre anni dopo le tre sfide contro gli elvetici tra Euro 2020 e le qualificazioni al Mondiale 2022, le due 'vicine' si confrontano negli ottavi di Euro 2024.

Difficile che per i tifosi azzurri la partita rimasta nella memoria sia quella dell'ultimo torneo, vinta dai ragazzi di Mancini per 3-0. La mente corre alle due gare verso il Qatar, in cui l'allora infallibile Jorginho sbagliò due rigori.

Nella sua carriera Jorginho ha sbagliato solo una manciata di rigori, di cui due contro la Svizzera nel 2021. Due penalty non andati a segno che contribuirono sensibilmente al mancato accesso dell'Italia al secondo Mondiale consecutivo.

Con Italia-Svizzera di scena sabato 29 giugno il dubbio è ovvio: Jorginho tirerebbe ancora una volta un rigore contro gli elvetici dopo quanto successo tre anni fa?