Italia-Svizzera, Calafiori squalificato: Spalletti dovrà scegliere un nuovo titolare per gli ottavi di Euro 2024

Secondo giallo a Euro 2024 per Calafiori, che dovrà dunque saltare l'ottavo di finale contro la Svizzera. Assenza pesante per Spalletti.

Nella battaglia tra Italia e Croazia, che ha permesso agli azzurri di qualificarsi agli ottavi di finale, Riccardo Calafiori è stato ammonito per la seconda volta in questo Euro 2024. Come da regolamento, dunque, il giocatore del Bologna sarà costretto a saltare gli ottavi contro la Svizzera.

Già ammonito nella sfida contro l'Albania, vinta dall'Italia per 2-1, Calafiori dovrà saltare per squalifica il primo match ad eliminazione diretta degli azzurri, di scena sabato 29 giugno.

Un'assenza pesante per Spalletti, vista l'importanza dell'ex Roma in questo Europeo, autore tra l'altro dell'assist per il goal di Zaccagni al minuto 98 che ha spalancato di fatto l'accesso agli ottavi.