Italia-Svizzera agli ottavi degli Europei 2024: quando, dove si gioca e orario della prossima partita degli azzurri

L'Italia passa il turno come seconda del gruppo B e affronterà dopo tre anni la Svizzera, reduce da cinque punti in tre partite.

Il goal di Zaccagni all'ultimo minuto di Italia-Croazia ha spalancato le porte agli ottavi di finale. La squadra di Spalletti passa il turno come seconda del gruppo B e per questo motivo sfiderà la Svizzera nella fase ad eliminazione diretta di Euro 2024.

Evitato il terzo posto e l'eventuale ripescaggio, ora l'Italia può prepararsi con certezza alla gara contro il team elvetico, anch'esso secondo (ma nel gruppo A) e dunque avversario dell'Italia negli ottavi di finale degli Europei.

La Svizzera ha chiuso il girone A con cinque punti in classifica, avvicinandosi al primo posto nel match contro la Germania, pareggiato dal team tedesco in extratime. L'1-1 contro i padroni di casa ha portato Sommer e compagni avanti come secondi e dunque prossimi avversari dell'Italia di Spalletti.