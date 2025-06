Le riflessioni di Spalletti: "Scelto gli uomini sbagliati. Sicuro che l'Italia andrà al Mondiale, c'era tempo per rimediare"

Spalletti torna a parlare di quanto successo: "Avrei dovuto fare finta di fare l'allenatore? Sarebbe stato rispettoso verso gli italiani?".

Luciano Spalletti guiderà per l'ultima volta l'Italia questa sera nella gara contro la Moldavia, poi lascerà ufficialmente la panchina azzurra, come ha annunciato in conferenza stampa alla vigilia dell'incontro, spiegando come non sia stata una sua scelta ma della Federazione, che ha deciso di cambiare allenatore.

Il tecnico toscano è tornato a parlare in una lunga intervista rilasciata a Rai Sport, dove ha ovviamente raccontato come sta vivendo questi giorni con uno sguardo generale alla sua esperienza in Nazionale.

Spalletti ha anche spiegato la scelta di annunciare l'addio in conferenza: "Perché avremmo dire altri due giorni di bugie?". Mentre su Gravina:"C'è un grande rapporto con Gravina per come si è comportato con me. Era in dubbio se proseguire con me ed è stato bene che me lo abbia detto".