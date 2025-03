Seconda gara delle qualificazioni agli Europei per l'Italia Under 19: ecco dove vedere in tv e streaming il match contro i pari età della Spagna.

Dopo la sfida contro la Lettonia, terminata con il risultato di 1-1, l'Italia Under 19 scende in campo per il secondo appuntamento valevole per la qualificazione ai prossimi Europei U19. I ragazzi di Alberto Bollini se la vedranno con i pari età della Spagna, che nel primo turno hanno vinto per 2-1 contro la Francia. Il match contro le Furie Rosse può essere decisivo per il passaggio del turno: dove vedere l'incontro in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto