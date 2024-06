Da Italia-Spagna del 2012 a Italia-Spagna 2024, convocato dodici anni dopo: Jesus Navas è l'ultimo grande sopravvissuto

Jesus Navas è stato convocato dalla Spagna per un grande torneo 12 anni dopo l'Europeo vinto ai danni dell'Italia: ora la affronta nuovamente.

Sono passati dodici anni dall'ultimo Europeo vinto dalla Spagna. Da una Roja che poteva ancora contare sulla generazione d'oro di Iniesta, Sergio Ramos, Busquets, Fabregas, Xavi. Negli ultimi anni c'è chi è diventato allenatore, chi ha preferito giocare le ultime stagioni della carriera nei campionati asiatici e nord-americani e chi invece ha continuato a lottare per provare a trovare spazio a Euro 2024. Riuscendoci.

Parliamo di Jesus Navas, convocato a Euro 2012 e presente anche nel torneo tedesco attualmente in corso da Monaco a Berlino, passando per Colonia. Ora 38enne, l'esterno spagnolo ha fatto parte della squadra che vinse la competizione in terra ucraina proprio ai danni dell'Italia.

L'unico sopravvissuto della grande Roja 2012 sfida di nuovo l'Italia, come araldo della storia e diò che la Spagna fu e vuole continuare ad essere grazie alla nuova generazione.