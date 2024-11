Gli 'Azzurrini' affronteranno il San Marino Under 17 nella prima gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo.

Dopo il successo estivo nella Telki Cup e il secondo posto nel torneo "Città di Trieste" a settembre, la Nazionale Under 17 riparte dalle qualficazioni al prossimo Europeo.

Gli Azzurri Under 17, campioni d'Europa in carica, daranno il via al loro percorso affrontando i parietà del San Marino.

Ecco dunque tutte le informazioni su Italia-San Marino Under 17: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.