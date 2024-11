Italia vicina ai quarti di Nations League: le possibili avversarie degli azzurri

Italia a un passo dall'approdo diretto ai quarti di finale di Nations League: le possibili avversarie dei ragazzi di Spalletti.

Italia sempre più vicina all'obiettivo: la Nazionale di Luciano Spalletti è ormai a un passo dalla conquista dei quarti di finale di Nations League.

Il turno andrà in scena a marzo con match d'andata e ritorno: le quattro qualificate prenderanno parte alla classica Final Four, con semifinali in gara secca e finali per il 1° e il 3° posto.

Agli azzurri manca un solo punto per avere l'aritmetica certezza della qualificazione, a due giornate dal termine della fase a gironi: scopriamo quali potranno essere le possibili avversarie ai quarti di finale.