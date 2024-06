Italia qualificata agli ottavi se pareggia contro la Croazia? Cosa succede con lo 0-0, l'1-1 e il 2-2 a Euro 2024

La partita di oggi tra Italia e Croazia decide il destino azzurro agli Europei: il pari basta per passare il turno e giocare gli ottavi?

"Siamo nel girone della morte, l’avete definito voi così, ci giochiamo la qualificazione con la Croazia. Questa è una di quelle sfide che o ci renderà protagonisti o comparse della nostra storia. Si sta a vedere".

Luciano Spalletti, prima della partita tra Italia e Croazia, ha descritto così l'ultimo match del girone B, che potrebbe di fatto aprire le porte degli ottavi di finale al suo team. Reduce dal k.o contro una Spagna avanti come prima, l'Italia prova ad ottenere il pass per il turno successivo come seconda.