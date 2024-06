Italia-Portogallo Under 17 3-0: Doppietta di Camarda, Azzurrini campioni d'Europa

L'Italia Under 17 conquista il primo trionfo di categoria battendo il Portogallo dopo tre finali perse, Camarda realizza una doppietta.

Dopo tre secondi posti, l'ultimo nei quali nel 2019, l'Italia Under 17 vince gli Europei di categoria superando in finale il Portogallo per 3-0.

Tra i grandi protagonisti ovviamente lui, Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan che ha realizzato una doppietta e trascinato l'Italia al trionfo.

Nella squadra di Massimiliano Favo, in realtà, brillano in tanti: dal portiere Pessina a Liberali, passando per Coletta (autore del goal del vantaggio) fino a capitan Mosconi, che ha servito a Camarda l'assist del definitivo 3-0.

L'Italia di fatto domina la gara dall'inizio, portandosi sul 2-0 dopo un quarto d'ora. Il Portogallo prova a rialzarsi ma il tris di Camarda in avvio di ripresa chiude definitivamente i giochi. Il futuro è azzurro.