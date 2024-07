Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024: tutti gli atleti e le squadre in corsa per le medaglie

Tutti gli atleti e le squadre italiane in corsa alle Olimpiadi di Parigi 2024: da Tamberi a Paltrinieri, passando per Jasmine Paolini.

A tre anni dall'edizione andata in scena a Tokyo e slittata di un anno a causa della pandemia da Coronavirus, le Olimpiadi tornano in un nuovo scenario.

Appuntamento a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto, quando però non potrà essere presente Jannik Sinner: il tennista altoatesino è stato costretto a rinunciare alla partecipazione a causa di una tonsillite.

Ma chi saranno gli altri atleti azzurri e le squadre in corsa per le medaglie? Di seguito tutti i nomi, divisi per sport di riferimento.