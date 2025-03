Italia-Olanda Under 21 dove vederla: DAZN, Sky, Rai, Mediaset, Vivo Azzurro, sito FIGC, Facebook o YouTube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 21 affronta i pari età dell'Olanda in amichevole: formazioni, canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.

Ultimi test, per l'Italia Under 21, in vista della fase finale degli Europei.

Gli azzurrini di Carmine Nunziata affrontano l'Olanda Under 21 nella prima delle due amichevoli organizzate per la fine di marzo, tese a rodare i meccanismi e presentarsi al meglio all'appuntamento previsto in Slovacchia dall'11 al 28 giugno. L'altra sfida, Sebastiano Esposito e compagni, è calendarizzata per lunedì 24 marzo a Cittadella contro la Danimarca.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutto su Italia-Olanda U21: canale tv, formazioni e copertura streaming della partita.