Italia-Norvegia Under 17 dove vederla: Rai, sito FIGC o Vivo Azzurro Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 17 sfida i pari età della Norvegia per la terza giornata delle qualificazioni ai prossimi Europei: dove vederla in tv e streaming.

Dopo le pesanti vittorie per 5-0 contro il San Marino e per 4-0 contro il Galles, l'Italia Under 17 si appresta ad affrontare la terza gara valida per le qualificazioni agli Europei U17. Ad attendere gli azzurrini ci sarà la Norvegia, ovvero l'altra squadra a punteggio pieno dopo il 4-3 all'esordio contro il Galles e dopo il 3-0 contro il San Marino nella seconda giornata. Tutto su Italia-Norvegia U17: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto