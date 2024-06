Italia-Norvegia femminile dove vederla: Rai, Sky, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia femminile di Andrea Soncin affronta la Norvegia nelle qualificazioni agli Europei: dove vedere la gara delle azzurre in tv e streaming.

L'Italia femminile di Andrea Soncin torna in campo per la quarta giornata del girone di qualificazione ai prossimi Europei, che si terranno in Svizzera nel 2025: l'avversario delle azzurre è nuovamente la Norvegia, appena affrontata in territorio rivale.

Le due nazionali si sono infatti sfidate venerdì 31 maggio e il risultato è stato di 0-0: si è trattato del quarto punto in tre partite per l'Italia, che in precedenza aveva battuto l'Olanda e poi era stata sconfitta in Finlandia.

Al momento la classifica del girone 1, con tutto il ritorno da giocare, è la seguente: Olanda in vetta con 6 punti, a seguire Norvegia e Italia con 4, chiude la Finlandia con 3.

Ma quando e dove si giocherà Italia-Norvegia femminile? Dove si vedrà la partita in tv e streaming? Tutte le informazioni.