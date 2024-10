Italia-Malta femminile dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Nazionale femminile Azzurra sfida in amichevole Malta: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla diretta tv e streaming.

Dopo aver conquistato la qualificazione a Euro 2025, la Nazionale femminile Azzurra torna in campo per iniziare la marcia di avvicinamento alla massima competizione continentale che si disputerà in Svizzera il prossimo luglio.

Avversaria, nella terzultima partita in programma nel corso di questo anno, sarà Malta, rappresentativa con la quale si darà il via ad una serie di amichevoli che serviranno proprio per preparare al meglio il grande appuntamento della prossima estate.

Una sfida dunque da non prendere sottogamba, dopo l’ottimo cammino nelle qualificazioni Europee che hanno visto le Azzurre di Soncin chiudere al primo posto nel Gruppo 1 della Lega A con 9 punti frutto di due vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.

Qui troverete tutti gli aggiornamenti su Italia-Malta femminile: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.