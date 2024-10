Italia-Irlanda Under 21 dove vederla: DAZN, Sky, NOW o Rai? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Italia Under 21 a caccia del pass diretto per gli Europei contro l'Irlanda: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Appuntamento da non fallire per l'Italia Under 21, ormai a un passo dallo staccare il pass per la qualificazione agli Europei di categoria in programma tra un anno in Slovacchia.

Sulla strada degli azzurrini ci sono i pari età dell'Irlanda, lontani tre lunghezze a una giornata dal termine e con un solo risultato a disposizione per prendersi la prima piazza finale ed evitare gli spareggi che non comprenderanno le tre migliori seconde.

Il match d'andata disputato in Irlanda si è concluso sul punteggio di 2-2: agli azzurrini di Carmine Nunziata basterà dunque anche pareggiare per chiudere davanti a tutti in classifica.

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Italia-Irlanda Under 21: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.