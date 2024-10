Italia-Irlanda Under 21 1-1, cronaca e tabellino: basta il pari, gli azzurrini volano agli Europei

La squadra di Nunziata passa con Casadei, sbaglia un rigore con Gnonto e viene raggiunta nella ripresa da Moran: è primo posto e qualificazione.

L'Italia Under 21 di Carmine Nunziata è agli Europei di categoria. Al Nereo Rocco di Trieste bastava un pari contro i pari età dell'Irlanda nell'ultima giornata del gruppo A delle qualificazioni: alla fine è arrivato un 1-1 che vale primo posto e qualificazione.

L'Italia chiude così in vetta il raggruppamento con 22 punti in 10 partite, frutto di 6 vittorie e 4 pareggi, davanti alla Norvegia e alla stessa Irlanda, che scivola al terzo posto e viene eliminata.

Appuntamento in Slovacchia, dunque, per gli Europei che si disputeranno la prossima estate: torneo in cui tutti, Italia compresa, andranno a caccia dell'eredità lasciata dall'Inghilterra, che nel 2023 ha superato in finale la Spagna.