Italia-Irlanda del Nord, 1.300 tifosi ospiti allo stadio. Ma in città in centinaia senza biglietto

Sui social sono tantissimi i tifosi dell'Irlanda del Nord che sperano di trovare un biglietto all'ultimo minuto, ma i tagliandi sono andati rapidamente soldout. C'è comunque chi è arrivato a Bergamo e sta arrivando in queste ore, nella speranza che qualcuno rivenda il suo.

In caso contrario vivrà la partita con i connazionali nei vari locali di Bergamo e con gli stessi al termine dell'incontro, qualunque sia il risultato finale.