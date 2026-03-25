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Tifosi Irlanda del NordGetty Images
Francesco Schirru

Italia-Irlanda del Nord, 1.300 tifosi ospiti allo stadio. Ma in città in centinaia senza biglietto

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
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I biglietti per i fans dell'Irlanda del Nord sono stati venduti a tempo di record, ma centinaia di tifosi britannici hanno comunque scelto di arrivare a Bergamo in ogni caso.

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Settant'anni dopo l'ultima volta, l'Irlanda del Nord spera di rivivere la battaglia di Belfast, quando l'Italia subì una sconfitta che la estromesse dal Mondiale 1958. Stavolta però c'è Bergamo e una quantità di tifosi britannici ben diversa: 1.300, al cospetto di un popolo azzurro che proverà a spingere la rappresentativa guidata da Gattuso alla prima Coppa del Mondo dopo oltre un decennio.

I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochi minuti, ma centinaia di tifosi nord-irlandesi hanno comunque scelto di recarsi a Bergamo per vivere la città e magari festeggiare dopo aver visto la partita in tv in uno dei tanti locali che trasmetteranno la semifinale playoff.

I fans britannici si aspettavano una città con maxi-schermi e zone per i fans, ma essendo solamente 'un playoff', non è stato creato niente del genere, anche considerando come si parli di una semifinale e non di una finalissima per andare al Mondiale, quella che eventualmente l'Irlanda del Nord giocherà martedì 31 in Galles o in Bosnia Herzegovina.

  • BERGAMO COME BELFAST

    Rispetto a un popolo azzurro che arriverà a Bergamo soprattutto giovedì, o al massimo nella serata di mercoledì, quello nord-irlandese si sta preparando alla sfida contro l'Italia da alcuni giorni: B&B soldout, locali pieni, cori, maglie e bandiere per avvicinarsi all'incontro del 26 marzo.

    Secondo alcune stime il numero di tifosi nordirlandesi senza biglietto presenti a Bergamo in questi giorni potrebbe essere lo stesso, se non superiore, a quello presente alla New Balance Arena.

    I fans con biglietto regolare arriveranno allo stadio con alcuni bus, senza alcun corteo. Come riporta il Corrire della Sera, è raccomandato di non indossare i colori verdi della Nazionale e di non circolare nelle vicinanze dello stadio: sono state infatti bannate, tra le altre, le aree di Curva Nord, Sud, Tribuna Rinascimento, viale Giulio Cesare.

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  • ALLA RICERCA DI UN BIGLIETTO

    Sui social sono tantissimi i tifosi dell'Irlanda del Nord che sperano di trovare un biglietto all'ultimo minuto, ma i tagliandi sono andati rapidamente soldout. C'è comunque chi è arrivato a Bergamo e sta arrivando in queste ore, nella speranza che qualcuno rivenda il suo.

    In caso contrario vivrà la partita con i connazionali nei vari locali di Bergamo e con gli stessi al termine dell'incontro, qualunque sia il risultato finale.

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