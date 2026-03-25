Italia-Irlanda del Nord, 1.300 tifosi ospiti allo stadio. Ma in città in centinaia senza biglietto

Settant'anni dopo l'ultima volta, l'Irlanda del Nord spera di rivivere la battaglia di Belfast, quando l'Italia subì una sconfitta che la estromesse dal Mondiale 1958. Stavolta però c'è Bergamo e una quantità di tifosi britannici ben diversa: 1.300, al cospetto di un popolo azzurro che proverà a spingere la rappresentativa guidata da Gattuso alla prima Coppa del Mondo dopo oltre un decennio.
I biglietti per il settore ospiti sono stati polverizzati in pochi minuti, ma centinaia di tifosi nord-irlandesi hanno comunque scelto di recarsi a Bergamo per vivere la città e magari festeggiare dopo aver visto la partita in tv in uno dei tanti locali che trasmetteranno la semifinale playoff.
I fans britannici si aspettavano una città con maxi-schermi e zone per i fans, ma essendo solamente 'un playoff', non è stato creato niente del genere, anche considerando come si parli di una semifinale e non di una finalissima per andare al Mondiale, quella che eventualmente l'Irlanda del Nord giocherà martedì 31 in Galles o in Bosnia Herzegovina.