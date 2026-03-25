Italia-Irlanda del Nord, chi è il rigorista azzurro? La gerachia e l'eventuale lista per i rigori finali

Una gara secca per andare in finale e giocarsi l'accesso al Mondiale. Giovedì sera l'Italia di Gattuso affronta l'Irlanda del Nord in quel di Bergamo per provare a conquistare il match contro Bosnia o Galles. Una sfida, quella di semifinale, che potrebbe andare anche ai supplementari e ai rigori per decidere la qualificata al turno successivo.
Inutile dire che l'Italia si sta preparando anche per l'eventuale lotteria dei rigori, nonchè per un possibile tiro dagli undici di metri durante la sfida di semifinale. Gattuso ha già in mente la lista dei possibili rigoristi post supplementari, ma anche la gerarchia per i tiri dal dischetto nei tempi regolamentari e supplementari.
Qualora uno o più rigori vengano assegnati durante la presenza in campo di Mateo Retegui, titolare a Bergamo, allora sarà proprio l'ex Atalanta ad incaricarsi della battuta nel suo vecchio stadio.