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Retegui rigore ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Italia-Irlanda del Nord, chi è il rigorista azzurro? La gerachia e l'eventuale lista per i rigori finali

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

La partita dei playoff potrebbe anche arrivare ai rigori, Gattuso pronto. Scelto il rigorista per la partita contro l'Irlanda del Nord e per l'eventuale lotteria finale.

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Una gara secca per andare in finale e giocarsi l'accesso al Mondiale. Giovedì sera l'Italia di Gattuso affronta l'Irlanda del Nord in quel di Bergamo per provare a conquistare il match contro Bosnia o Galles. Una sfida, quella di semifinale, che potrebbe andare anche ai supplementari e ai rigori per decidere la qualificata al turno successivo.

Inutile dire che l'Italia si sta preparando anche per l'eventuale lotteria dei rigori, nonchè per un possibile tiro dagli undici di metri durante la sfida di semifinale. Gattuso ha già in mente la lista dei possibili rigoristi post supplementari, ma anche la gerarchia per i tiri dal dischetto nei tempi regolamentari e supplementari.

Qualora uno o più rigori vengano assegnati durante la presenza in campo di Mateo Retegui, titolare a Bergamo, allora sarà proprio l'ex Atalanta ad incaricarsi della battuta nel suo vecchio stadio.

  • I RIGORI DI RETEGUI

    Mateo Retegui è uno specialista dagli undici metri, considerando come in carriera abbia sbagliato solamente un numero minimo di rigori. Fin qui, nello specifico, il dato positivo è di 24 penalty segnati a fronte di 4 sbagliati.

    Con la maglia dell'Al-Qadsiah, club saudita in cui milita dal 2025, ha segnato tutti e cinque i rigori calciati in questa stagione, mentre con l'Italia ha calciato tre volte, segnando contro Israele nel 2024 e nel 2025, sbagliando contro l'Estonia lo scorso ottobre.

    Gli altri rigori a vuoto sono arrivati in maglia Atalanta (2) e con il club argentino del Tigre.

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  • I RIGORISTI FINALI

    Chi andrebbe dal dischetto in caso di pareggio dopo i tempi supplementari? Al netto di eventuali cambi di formazione, i primi cinque rigoristi scelti da Gattuso sarebbero, oltre a Retegui, Kean, Dimarco, Locatelli e Cristante.

    Relativamente a tempi regolamentari e supplementari, Kean ha segnato sette rigori in carriera a fronte di uno sbagliato, mentre il dato di Dimarco è di 9 a 3.

    Per Cristante sono tre rigori sbagliati e due segnati, mentre Locatelli è sull'8 a 1 dopo aver sbagliato il suo primo penalty in carriera nella partita di campionato pre-sosta.

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  • L'ULTIMA LOTTERIA DEI RIGORI

    L'Italia ha perso ai rigori la finale dei Mondiali 1994, ma anche partite di semifinali e quarti.

    Allo stesso modo, però, ha dimostrato di saper conquistare le gare decisive: basti pensare che l'ultima sfida decisa nella lotteria finale dei penalty è quella del 2021, quando gli azzurri superarono l'Inghilterra per conquistare l'Europeo.

    Cinque anni fa l'Italia segnò con Berardi, Bonucci e Bernardeschi a fronte degli errori di Belotti e Jorginho. Donnarumma parò i rigori di Sancho e Saka dopo l'errore di Rashford.

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