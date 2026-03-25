Italia-Irlanda del Nord, chi è il rigorista azzurro? La gerachia e l'eventuale lista per i rigori finali

Mateo Retegui è uno specialista dagli undici metri, considerando come in carriera abbia sbagliato solamente un numero minimo di rigori. Fin qui, nello specifico, il dato positivo è di 24 penalty segnati a fronte di 4 sbagliati.

Con la maglia dell'Al-Qadsiah, club saudita in cui milita dal 2025, ha segnato tutti e cinque i rigori calciati in questa stagione, mentre con l'Italia ha calciato tre volte, segnando contro Israele nel 2024 e nel 2025, sbagliando contro l'Estonia lo scorso ottobre.

Gli altri rigori a vuoto sono arrivati in maglia Atalanta (2) e con il club argentino del Tigre.