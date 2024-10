Italia Under 20-Inghilterra dove vederla: Rai, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo la sconfitta contro la Germania, l'Italia U20 di Corradi scende in campo contro l'Inghilterra: dove guardare la partita in tv e streaming.

Dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca e la sconfitta contro la Germania, l'Italia Under 20 scende in campo contro l'Inghilterra per l'Elite League. Al Benito Stirpe di Frosinone, in cui è previsto ingresso libero e gratuito, la squadra di Corradi prova a dimenticare il 3-0 subito contro i pari età tedeschi.

Per Italia-Inghilterra, terza sfida dell'Elite League, Corradi ha scelto:

Portieri: Federico Magro (Verona), Lorenzo Torriani (Milan);

Difensori: Adam Bakoune (Milan), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Matteo Cocchi (Inter), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Christian Corradi (Verona), Riyad Idrissi (Modena), Raphael Kofler (Südtirol);

Centrocampisti: Thomas Berenbruch (Inter), Matteo Cichella (Frosinone), Luca Di Maggio (Perugia), Jonas Harder (Fiorentina), Alberto Manzoni (Atalanta), Lorenzo Menegazzo (Bologna), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Tommaso Ebone (Bologna), Ismael Konaté (Empoli), Simone Pafundi (Losanna), Dominic Vavassori (Atalanta).

La partita tra Italia e Inghilterra, entrambe squadre Under 20, si gioca giovedì 10 ottobre alle ore 17:00.