Italia-Croazia, ci sono già azzurri diffidati: rischiano di saltare la partita in caso di giallo contro la Spagna

Ammoniti nel primo match contro l'Albania, Calafiori e Pellegrini sono già diffidati e a rischio squalifica per i successivi incontri del torneo.

Dopo aver battuto l'Albania, l'Italia affronta la Spagna in un match già fondamentale per il primo posto. Gli azzurri puntano a battere la Roja e guadagnare la vetta, così da avere maggiore fiducia in vista dell'ultimo match contro la Croazia e degli ottavi di finale.

Match contro la Croazia a rischio per due calciatori dell'Italia, ovvero Calafiori e Pellegrini. In virtù del regolamento UEFA, infatti, il giallo subito nel primo match contro l'Albania ha inserito il giocatore del Bologna e quello della Roma nella lista dei diffidati.

Nonostante un solo giallo, l'Europeo prevede infatti che dopo la prima ammonizione il giocatore vada subito in diffida, a rischio squalifica per il turno successivo in caso di nuovo cartellino subito nella fase a gironi e non.