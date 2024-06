Italia-Giappone Under 21 dove vederla: Rai, Sky, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 21 debutta nel Torneo di Tolone contro il Giappone: canale tv, formazioni della partita e dove vederla in streaming.

Dopo 13 anni, l'Italia Under 21 torna a partecipare al Torneo di Tolone (dove l'unico trionfo della nostra nazionale risale al 2008).

Nella partita d'esordio dell'edizione 2024, la cinquantesima del prestigioso evento calcistico in programma dal 3 al 16 giugno in Francia, gli azzurrini di Carmine Nunziata sfideranno i pari età del Giappone.

Italia U21 inclusa nel Gruppo B del Torneo di Tolone insieme a nipponici, Ucraina, Indonesia e Panama, mentre nel Gruppo A sono presenti Arabia Saudita, Costa d'Avorio, i padroni di casa della Francia, il Messico e la Corea del Sud. Alla fine della fase a gironi, come spiega la FIGC, le prime classificate di ciascun raggruppamento giocheranno la finale per il primo e secondo posto e così a scendere fino alla finale per la nona e decima posizione riservata alle quinte classificate.

I prossimi impegni degli azzurrini saranno i seguenti: Ucraina-Italia (giovedì 6 giugno alle 15 ad Aubagne), Italia-Panama (lunedì 10 giugno alle 18:15 ancora ad Aubagne) e Italia-Indonesia (mercoledì 12 giugno alle 18:15 a Salon).

Tutto su Italia-Giappone Under 21: le formazioni della partita e dove vederla in diretta tv e streaming.