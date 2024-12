Italia-Giappone di Kings World Cup Nations: data, orario, biglietti e dove vederla in tv e streaming a gennaio 2025

La prima partita dell'Italia di Kings League sarà contro il Giappone, a gennaio 2025: tutto quello che c'è da sapere.

Il primo gennaio comincia la Kings World Cup Nations.

L'Italia, così come altre undici rappresentative, partecipa alla prima edizione del torneo.

Per la squadra padrona di casa la prima gara sarà quella contro il Giappone, in un tabellone ad eliminazione diretta che vedrà sei squadre passare il turno e le sei sconfitte giocatre una contro l'altra per l'ultima possibilità di avanzare nel torneo 2025, di scena in Italia dal primo al dodici gennaio, con la finalissima prevista all'Allainz Stsdiium di Torino, casa della Juventus.