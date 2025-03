Italia vs Germania

Moise Kean a San Siro per la prima volta numero 9 della Nazionale maggiore, confermata la 10 a Raspadori, Politano prende la 7.

Italia-Germania ormai è alle porte e la FIGC, a poche ore dal match, ha svelato i numeri di maglia ufficiali degli azzurri.

Queste decisioni e scelte per la supersfida di San Siro, valida per l'andata dei quarti di finale della Nations League, prevista stasera alle ore 20:45.

Da Kean a Raspadori, passando per Politano e per le new entry Casadei e Ruggeri: l'elenco completo.