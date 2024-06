Italia-Georgia di basket, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, quintetti

Amichevole di preparazione al Torneo Pre Olimpico per l'Italia del basket, avversaria della Georgia: tutto su quintetti e diretta tv e streaming.

Appuntamento importante in vista del Pre Olimpico (che si terrà dal 2 al 7 luglio a Portorico) per l'Italia del basket, impegnata contro la Georgia in amichevole.

Un ritorno in campo a quattro mesi dall'ultima partita, vinta per 62-83 contro l'Ungheria nel corso delle qualificazioni per gli Europei.

Stesso lasso di tempo senza impegni anche per la Georgia, che il 26 febbraio dovette arrendersi col punteggio di 63-76 alla Serbia.

L'ultimo confronto tra queste nazionali sorrise all'Italia che, grazie all'84-85 del 14 novembre 2022, strappò il pass per l'ultima edizione dei Mondiali.

Qui troverete tutti gli aggiornamenti su Italia-Georgia di basket: dai quintetti alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.