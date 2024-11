Italia-Galles Under 17 dove vederla: Rai, sito FIGC o Vivo Azzurro Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Italia-Galles Under 17 per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei di categoria: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Dopo la rotonda vittoria per 5-0 al debutto contro San Marino, l'Italia Under 17 si appresta ad affrontare il secondo impegno valido per le qualificazioni agli Europei di categoria.

Avversaria degli azzurrini sarà il Galles, sconfitto nel primo match in casa per 4-3 dalla Norvegia; la Nazionale di Massimiliano Favo, invece, si è presentata alla grande nel Gruppo 9 e punta a fare bis per restare in testa al girone.

Tutto su Italia-Galles U17: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in diretta tv e streaming.