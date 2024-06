Italia Under 21-Francia Under 20 dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia Under 21 si gioca la finale per il terzo e quarto posto del Torneo di Tolone contro l'Under 20 della Francia: dove vedere la partita.

Missione terzo posto al Torneo di Tolone per l'Italia Under 21 di Carmine Nunziata, che sfida l'Under 20 della Francia per chiudere la competizione sul podio.

L'Italia ha chiuso al secondo posto il girone B dietro all'Ucraina: per questo gli azzurrini giocheranno la finalina contro la Francia, che a sua volta è arrivata seconda nel gruppo A.

La finale per il primo e secondo posto del Torneo di Tolone sarà invece tra Costa d'Avorio e Ucraina.

Tutte le informazioni su Italia Under 21-Francia Under 20: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.