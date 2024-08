Italia-Francia semifinale volley Olimpiadi Parigi 2024: data, orario e dove vederla in TV e streaming

L’Italia del volley sfida la Francia nella semifinale del torneo olimpico: tutto sulla sfida e dove vederla in diretta tv e streaming.

Una vittoria epica arrivata al termine di una vera a propria maratona che è valsa un pass per le semifinali del torneo olimpico. La Nazionale italiana di pallavolo continua la sua avventura a Parigi 2024 e lo fa sapendo che ora ad attenderla c’è un altro grande avversario: la Francia padrona di casa.

L’Italvolley di De Giorgi, dopo aver vinto il Gruppo B (chiuso a punteggio pieno in virtù dei successi contro Brasile, Egitto e Polonia), nei quarti di finale ha avuto la meglio sul Giappone dopo una battaglia durata quasi 3 ore.

Un successo straordinario ottenuto in rimonta dopo che i nipponici avevano vinto i primi due set e avuto ben tre match point a disposizione.

Successo in rimonta anche per la Francia (medaglia d’oro a Tokyo 2020) contro la Germania. I transalpini, guidati da una leggenda del volley italiano come Andrea Giani, dopo aver perso i primi due set si sono poi imposti al tie-break.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Francia, semifinale del torneo olimpico di pallavolo: dai convocati, a come seguire il match in tv e streaming.