Italia-Finlandia femminile dove vederla: Rai, Sky, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Italia femminile affronta la Finlandia nelle qualificazioni a Euro 2025: tutto sul match, dalle formazioni a dove vederlo in diretta tv e streaming.

Archiviato il pareggio a reti bianche ottenuto a Sittard contro l’Olanda, la Nazionale Azzurra femminile si appresta a tornare in campo per affrontare la Finlandia nell’ultima sfida del girone di qualificazione ai Campionati Europei che nel 2025 si disputeranno in Svizzera.

Una sfida, quella che attende le ragazze di Andrea Soncin, che l’Italia affronterà sapendo di essere padrona del proprio destino.

In caso di vittoria contro la Finlandia infatti, le Azzurre sarebbero certe del pass per Euro 2025 senza dover fare calcoli o guardare i risultati delle rivali.

L’Italia potrebbe accedere alla fase finale degli Europei anche con un pareggio, ma in questo caso dovrebbe sperare nella contemporanea sconfitta della Norvegia contro l’Olanda.

La classifica del Gruppo 1 di Lega A, dopo cinque giornate, recita: Olanda 8 punti, Norvegia, 6, Italia 6, Finlandia 5.

Le prime due volano direttamente agli Europei, mentre la terza e la quarta giocheranno gli spareggi in programma a fine anno.

Nel primo dei due confronti, che si è giocato lo scorso 9 aprile, la Finlandia ha battuto l’Italia per 2-1 ottenendo quella che è sin qui la sua unica vittoria nel cammino di qualificazione.

In questa pagina tutte le informazioni su Italia-Finlandia femminile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.