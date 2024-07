Italia-Finlandia femminile 4-0: missione compiuta, le Azzurre volano a Euro 2025

L’Italia prenderà parte agli Europei femminili che si disputeranno nel 2025: decisiva la netta vittoria contro la Finlandia.

Serviva una vittoria alla Nazionale Azzurra femminile per guadagnarsi una qualificazione a Euro 2025 senza dover sperare in un risultato favorevole in Norvegia-Olanda, e la vittoria è arrivata contro la Finlandia a Bolzano.

Un successo, quello delle ragazze di Soncin, netto che ha garantito il primo posto finale nel Gruppo 1 della Lega A.

Le Azzurre si sono dunque garantite un pass per il torneo che si disputerà in Svizzera tra il 2 ed il 27 luglio 2025, senza dover passare per gli spareggi che si disputeranno a fine anno.