"Allusione di cattivo gusto, ma lo accettiamo" ha risposto Spalletti al termine della partita persa contro la Svizzera. Italia fuori dall'Europeo.

La Svizzera di Yakin si qualifica meritatamente ai quarti di Euro 2024, l'Italia di Spalletti torna mestamente a casa. Tre anni dopo il successo di Wembley, la squadra azzurra cade a Berlino e abbandona l'Europeo tedesco da Campione in carica.

Una prova notevole da parte della Svizzera, una a dir poco negativa e deludente per la squadra di Spalletti, in grande difficoltà in difesa e con evidenti problemi nel creare gioco e concludere nello specchio. Insomma, la squadra elvetica è stata la grande in campo, mentre quella azzurra un team molto, molto piccolo.

In conferenza stampa, dopo il 2-0 che ha portato la Svizzera ai quarti, Spalletti ha risposto in chiusura ad una domanda posta proprio da un giocatore elvetico, che ha voluto paragonare la sua rappresentativa alla Ferrari e l'Italia alla Panda.