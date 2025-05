Italia-Estonia a Bergamo: la gara delle Qualificazioni Mondiali si giocherà al Gewiss Stadium

La Nazionale torna a disputare una partita a Bergamo dopo quasi cinque anni: l'ultima volta ci ha giocato nell'ottobre 2020.

Cinque anni dopo, l'Italia torna a giocare una partita a Bergamo: sarà il Gewiss Stadium, l'impianto di gioco dell'Atalanta, a ospitare la terza partita della squadra di Luciano Spalletti nelle Qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La gara in questione è quella contro l'Estonia, il terzo avversario dell'Italia. Gli azzurri disputeranno le prime due partite del girone contro la Norvegia e la Moldavia, prima di affrontare la selezione estone.

Come ricordato dalla FIGC nel comunicato ufficiale, l'ultima volta in cui l'Italia era scesa in campo a Bergamo risaliva al 2020, dopo lo scoppio della pandemia che aveva paralizzato anche il calcio.