L'avventura dell'Italia ai Mondiali della Kings League si interrompe dopo il ko con la Spagna: Bonucci e Caputo non bastano, rimonta solo sfiorata.

Seconda sconfitta su due uscite fatale per l'Italia, eliminata dalla Kings League World Cup Nations.

Epilogo amaro per gli azzurri, sconfitti 8-5 dalla Spagna (la più forte rivale in circolazione) e costretti già a salutare il torneo in corso di svolgimento nel nostro Paese.

Bonucci, Caputo, Viviano & co. non sono riusciti ad evitare l'uscita di scena al cospetto della Roja, contro cui è stata sfiorata la rimonta.