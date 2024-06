Italia eliminata da Euro 2024, Balotelli posta il suo gran goal contro la Germania: “Repeat”

Subito dopo la sconfitta dell’Italia contro la Svizzera, Balotelli ha postato una ‘storia’: una stoccata per qualcuno?

Si è chiusa nel peggior modo possibile, il tanto breve quanto deludente cammino dell’Italia a Euro 2024.

La Nazionale Azzurra, che si era presentata al torneo da Campione d’Europa in carica, non solo non è riuscita a difendere il titolo vinto tre anni fa, ma ha proposto una serie di prestazioni così deludenti da spingere tutti (o quasi) sul banco degli imputati.

A restare impressa nella mente di molti, non saranno infatti i risultati, ma l’atteggiamento di una Nazionale parsa incapace di competere a certi livelli.

Subito dopo il triplice fischio finale della sfida degli ottavi persa 2-0 contro la Svizzera, sono stati in tantissimi coloro che si sono riversati sui social per mostrare tutto il loro malcontento.

Anche Mario Balotelli, dopo l’eliminazione degli Azzurri, ha postato qualcosa su Instagram, che riguarda proprio la Nazionale ed anche i Campionati Europei.