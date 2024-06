Italia-Croazia, cosa succede in caso di vittoria azzurra? Posizione nel girone B e contro chi gioca agli ottavi

Ultima gara dell'Italia nel girone B, contro la Croazia: in palio c'è sia la qualificazione che il secondo posto.

Dopo aver vinto 2-1 in rimonta la gara d'esordio contro l'Albania e aver perso di misura 1-0 il secondo match contro la Spagna, l'Italia di Spalletti non ha ancora ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Euro 2024.

Contro la Croazia, nell'ultimo match del girone B, l'Italia cerca la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta degli Europei, così da poter continuare a sognare un secondo successo di fila nel torneo continentale, di cui è per l'appunto Campione in carica.

La prima e la seconda sono qualificate direttamente agli ottavi di finale, le quarte eliminate dal torneo. Per le terze, invece, c'è una divisione quasi netta: quattro su sei accedono al turno successivo, mentre le ultime due tornano a casa dopo la fase a gironi.