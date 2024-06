Italia-Croazia, cosa succede in caso di sconfitta? Posizione nel girone B e ottavi, tutto quello che c'è da sapere

Italia e Croazia si sfidano per la terza partita del girone B, in cui la formazione azzurra potrebbe qualificarsi al turno successivo degli Europei.

La seconda giornata degli Europei si è conclusa. Tra domenica 23 giugno e mercoledì 26 si gioca la terza, con conseguente conclusione della fase a gironi. Per l'Italia di Spalletti l'ultimo match dei gruppi sarà quello di lunedì 24, quando gli azzurri affronteranno la Croazia.

Nonostante il k.o contro la Spagna, il successo del primo turno contro l'Albania potrebbe bastare a far ottenere all'Italia la qualificazione agli ottavi come terza in graduatoria.

Certo, dipenderà tutto anche dal match contro l'Albania, ma in virtù delle prime due giornate e dai risultati degli altri gironi, l'Italia potrebbe essere al sicuro anche con una seconda sconfitta in appena tre partite del girone B.