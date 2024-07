Italia-Brasile volley Olimpiadi, dove vederla: Rai o Eurosport? Diretta tv e streaming della prima partita maschile ai Giochi 2024

Parte l'avventura dell'Italvolley maschile alle Olimpiadi 2024: tutte le info su come vedere la squadra azzurra di pallavolo in diretta.

Alla South Paris Arena 1 di Parigi, l'Italvolley maschile esordisce alle Olimpiadi francesi 2024. La squadra del ct , Ferdinando De Giorgi gioca il primo match del girone B sabato 27 luglio, ore 13:00. Sarà un incontro fondamentale per direzionare il gruppo dalla propria, in attesa di affrontare Egitto e Polonia.

In particolare le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze classificate approdano alla fase finale, affrontando i quarti delle Olimpiadi. L'Italia maschile è tra le squadre con più medaglie ai Giochi, ovvero 6.

In particolare l'Italia ha vinto la sua ultima medaglia nel 2016, venendo sconfitta in finale dai padroni di casa del Brasile. Per gli azzurri un totale di tre argento e tre bronzo nel corso della storia.