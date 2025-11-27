Italia-Brasile Under 17 dove vederla: Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il sogno della vittoria del Mondiale Under 17 per l'Italia si è infranto ad un passo dalla finale. Gli Azzurrini, guidati dal ct Massimiliano Favo, hanno dovuto arrendersi in semifinale sotto i colpi dell'Austria Under 17.

Un torneo comunque che ha messo in mostra talenti dal potenziale immenso e che può concludersi al meglio nella finale valevole per il terzo-quarto posto, con l'obiettivo di salire almeno sul gradino più basso del podio: di fronte all'Italia ci sarà il Brasile, sconfitto in semifinale contro il Portogallo.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.