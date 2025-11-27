Pubblicità
Pubblicità
Massimiliano Favo Italia Under 17Getty Images
Michael Baldoin

Italia-Brasile Under 17 dove vederla: Rai o FIFA+? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo l'eliminazione per mano dell'Austria, l'Italia Under 17 scende in campo contro il Brasile per la finale 3°-4° posto del Mondiale in Qatar: dove vedere la gara degli Azzurrini in tv e streaming e le formazioni del match.

Pubblicità

Il sogno della vittoria del Mondiale Under 17 per l'Italia si è infranto ad un passo dalla finale. Gli Azzurrini, guidati dal ct Massimiliano Favo, hanno dovuto arrendersi in semifinale sotto i colpi dell'Austria Under 17.

Un torneo comunque che ha messo in mostra talenti dal potenziale immenso e che può concludersi al meglio nella finale valevole per il terzo-quarto posto, con l'obiettivo di salire almeno sul gradino più basso del podio: di fronte all'Italia ci sarà il Brasile, sconfitto in semifinale contro il Portogallo.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

  • ITALIA-BRASILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Italia U17-Brasile U17

    • Data: giovedì 27 novembre 2025

    • Orario: 13:30 italiane

    • Canale TV: Rai Sport HD

    • Streaming: RaiPlay, FIFA+

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-BRASILE

    ITALIA UNDER 17 (4-3-1-2): Longoni; Mambuku, Bovio, De Paoli, Marini; Steffanoni, Prisco, Luongo; Maccaroni; Arena, Campaniello. Ct: Favo

    BRASILE UNDER 17 : Pedro, Angelo, Fernandes, Ramon, Lucas, Tiago, Mec, Pacheco, Pablo, Dell, Kayke.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO ITALIA-BRASILE

    La finale terzo-quarto posto del Mondiale Under 17 tra Italia e Brasile è in programma per le ore 13:30 italiane di giovedì 27 novembre all'Aspire Zone di Doha, in Qatar.

  • DOVE VEDERE ITALIA-BRASILE IN TV

    La finale per il 3°-4° posto dell'Italia Under 17 contro il Brasile sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ITALIA-BRASILE IN DIRETTA STREAMING

    In streaming, la gara degli Azzurrini contro il Brasile sarà visibile gratis e in chiaro anche su RaiPlay.

    L'alternativa è seguire la finale 3°-4° posto su FIFA+, sempre gratis e in chiaro e sempre scaricando l'app o su un moderno televisore o su un pc, cellulare o tablet, con l'alternativa dell'accesso al sito ufficiale.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Potrete seguire la semifinale 3°-4° posto dell'Italia Under 17 anche sul nostro sito GOAL attraverso la diretta testuale del match.

  • Pubblicità
    Pubblicità