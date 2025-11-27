Italia-Brasile Under 17 0-0 (4-2 d.c.r.), cronaca, tabellino e marcatori: Longoni decisivo ai rigori, terzo posto storico per gli azzurrini

I rigori iniziano con il piede giusto per entrambe le nazionali: segnano Prisco, Dell, Lontani e Tiago. Ma Luongo si fa ipnotizzare da Joao Pedro e Pacheco viene stoppato da Longoni. Mambuku segna col brivido (parata, palo e palla che rotola in rete), di nuovo Longoni è bravissimo su Luis Eduardo. Alla fine la trasformazione decisiva, quella che regala all'Italia il terzo posto finale, è di Baralla.