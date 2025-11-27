Italia-Brasile Under 17 0-0 (4-2 d.c.r.), cronaca, tabellino e marcatori: Longoni decisivo ai rigori, terzo posto storico per gli azzurrini

L'Italia chiude con uno storico terzo posto i Mondiali Under 17. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari contro il Brasile, sono i calci di rigore a decidere la finalina, tre giorni dopo la delusione della semifinale persa contro l'Austria.
La nazionale di Massimiliano Favo non è riuscita a sfruttare durante i 90 minuti un'ampia superiorità numerica: i brasiliani si sono infatti ritrovati in 10 uomini dal quarto d'ora del primo tempo. Dal dischetto, però, la grande gioia con un protagonista assoluto: Alessandro Longoni, portiere del Milan.
Per gli azzurrini si tratta del miglior risultato ottenuto ai Mondiali Under 17: prima di oggi erano arrivati al massimo al quarto posto nell'edizione 1987, quando però la competizione era riservata alle selezioni Under 16.