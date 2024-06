L'Italia è atterrata in Germania: inizia l'avventura a Euro 2024

L'Italia di Luciano Spalletti è atterrata all'aeroporto di Dortmund: direzione ritiro a cinque giorni dall'esordio contro l'Albania.

Primo assaggio di Euro 2024 per l'Italia, atterrata in Germania per dare inizio all'avventura che vedrà protagonisti gli azzurri, chiamati a difendere il titolo conquistato tre anni fa.

Il tutto a poche ore dall'ultima amichevole di preparazione che ha visto Donnarumma e compagni battere la Bosnia, grazie a uno dei soliti inserimenti offensivi di Frattesi.

Tra cinque giorni sarà tempo di esordio contro l'Albania nel Gruppo B comprendente anche Spagna e Croazia, sulla carta le due nazionali da temere di più per gli azzurri.