L'alternativa a Gattuso per l'Italia è Domenico Tedesco: l'ex ct del Belgio è l'idea a sorpresa a cui pensa la FIGC, in lista anche Benitez

Prosegue il casting della FIGC per scegliere il nuovo commissario tecnico dell'Italia: a sorpresa spuntano i nomi di Tedesco e Benitez.

Quattro giorni dopo l'annuncio ufficiale di Luciano Spalletti, che in conferenza alla vigilia di Italia-Moldavia ha comunicato di essere stato sollevato dall'incarico, la Nazionale italiana non ha ancora il nuovo commissario tecnico.

Il motivo è legato al "no" di Claudio Ranieri, che era il prescelto dalla FIGC. Un rifiuto che ha chiaramente lasciato impreparati in federazione; e adesso Gabriele Gravina, insieme a Gigi Buffon, direttore sportivo dell'Italia, si stanno prendendo il tempo per capire con calma su chi puntare per la "rinascita" della Nazionale.

In pole per la panchina azzurra c'è Rino Gattuso, che ha superato gli altri candidati del gruppo che faceva parte dell'Italia vincente del 2006 ed è sponsorizzato soprattutto da Buffon, suo grande amico.

L'articolo prosegue qui sotto

Le ultime idee invece, come riferisce la Gazzetta dello Sport, portano a Domenico Tedesco, libero dopo l'esperienza con il Belgio e anche allo spagnolo Rafa Benitez.