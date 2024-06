Italia-Albania, Spalletti ha il messaggio per responsabilizzare i suoi: "Siamo dei giganti che hanno a cuore gli altri"

Il ct dell'Italia ha parlato alla vigilia della prima gara di Euro 2024 contro l'Albania: "per Barella vedremo tra oggi e domani".

Il momento è arrivato. A Dortmund, contro l'Albania, parte l'avventura dell'Italia a Euro 2024.

La squadra di Spalletti scende in campo a Westfalenstadion per la prima partita degli Europei, torneo di cui la rappresentativa azzurra è Campione in carica. Inserita nel girone con Albania, Spagna e Croazia, per passare al turno successivo l'Italia dovrà arrivare prima, seconda o essere eventualmente tra le migliori terze.

Spalletti, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la prima partita contro l'Albania e in generale il torneo che l'Italia si appresta a disputare, tre anni dopo aver battuto l'Inghilterra e Wembley e due dopo il mancato accesso al Mondiale qatariota.