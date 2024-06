Italia-Albania dove si gioca? Città, stadio e capienza dell'impianto che ospita la prima partita azzurra a Euro 2024

Italia e Albania si affrontano nel primo match di Euro 2024 sabato 15 giugno 2024 alle ore 21: parte il torneo tedesco per entrambe.

Sono passati tre anni dal successo di Wembley. L'Italia, nel 2021 superava l'Inghilterra conquistando il suo secondo storico Europeo, decenni dopo il primo. Ora la squadra di Spalletti ci riprova nel torneo tedesco di Euro 2024, con i vicini dell'Albania come primi avversari.

Inserita in un duro girone con la stessa Albania, la Croazia e la Spagna, l'Italia passa al turno successivo se arriva prima, seconda, o se risulta essere tra le migliori quattro terze dei vari gruppi di Euro 2024.

Sarà un cammino duro per l'Italia, che vuole dimenticare il Mondiale qatariota non raggiunto e difendere il titolo di Campione d'Europa a cominciare dalla primissima gara in Germania del 15 giugno 2024.