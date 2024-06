Italia-Albania, le condizioni di Barella, Fagioli e Frattesi: l'allenamento della vigilia e chi gioca

Ultimi due allenamenti per l'Italia in vista della partita contro l'Albania, con rifinitura prevista anche nella mattinata a poche ore dall'incontro.

Ultimi allenamenti per l'Italia di Spalletti in vista dell'esordio contro l'Albania di sabato sera. Il 15 giugno, come noto, la squadra Campione d'Europa in carica scenderà in campo per iniziare il proprio girone B, nel quale sono presenti anche Albania e Croazia.

Il grande dubbio per Italia-Albania è naturalmente Nicolò Barella, alle prese con un problema muscolare che non gli ha permesso di scendere in campo contro Turchia e Bosnia.

Spalletti, in conferenza stampa, ha evidenziato come solamente nel pomeriggio di sabato verrà presa una decisione su Barella, considerando l'allenamento di venerdì e l'ultimo, la rifinitura a poche ore dalla sfida di Dortmund. Nell'allenamento del venerdì tutta la rosa azzurra è di fatto scesa regolarmente in campo.