Italia-Albania, buone notizie per Spalletti: Barella e Fagioli in gruppo

Come stanno Barella, Fagioli e Frattesi? Le ultime sulle condizioni dei tre centrocampisti in vista di Italia-Albania, debutto a Euro 2024.

Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’esordio dell’Italia a Euro 2024. Mancano poco più di 24 ore alla sfida e in casa Azzurra si tiene il fiato sospeso circa le condizioni di Nicolò Barella, Nicolò Fagioli e Davide Frattesi.

I tre hanno accusato problemi fisici in settimana e non lasciano tranquillo il commissario tecnico Luciano Spalletti, che sta provando a capire chi sarà a disposizione per la gara del debutto in Germania, in programma sabato 15 giugno alle 21 contro l’Albania al Signal Iduna Park di Dortmund.

Una gara fondamentale che gli Azzurri non possono sbagliare per centrare il primo obiettivo, ovvero la qualificazione alla fase eliminazione diretta.