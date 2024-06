Italia ai Mondiali 2026? Contro chi gioca nelle qualificazioni, date e quando si decide il destino azzurro

La squadra di Spalletti riparte dopo la figuraccia di Euro 2024: il nuovo obiettivo è quello di dimenticare due mancati Mondiali.

Il fallimento dell'Europeo tedesco è la nuova grande delusione dell'Italia. Escludendo la vittoria di Euro 2020, gli ultimi quindici anni hanno visto una continua sequela di tornei complicati per gli azzurri o di mancate qualificazioni.

Fuori dal Mondiale russo 2018 e da quello qatariota 2022, l'obiettivo minimo per il prossimo biennio è quello di dimenticare il passato e approdare al torneo continentale 2026: Spalletti e i suoi puntano alla competizione di scena in Messico, Stati Uniti e Canada.

Rispetto al passato saranno sedici e non più tredici le squadre europee che giocheranno i Mondiali, visto l'allargamento generale del torneo da 32 a 48 squadre: un motivo in più per pensare ad un possibile approdo dell'Italia, comunque per nulla scontato dopo gli ultimi terribili anni.