Italia agli Europei Under 19: date, contro chi gioca, calendario, tabellone e dove vederla in tv e streaming

Campione in carica del torneo Under 19, la squadra di Corradi prova a confermarsi anche nel torneo del luglio 2024.

Dopo vent'anni di attesa, l'Italia Under 19 è riuscita a conquistare l'Europeo di categoria nel 2023. Ora ci riprova. In Irlanda del Nord si gioca infatti a luglio 2024 il torneo continentale U19, che vede gli azzurri Campioni in carica tra le rappresentative in pole.

Otto squadre qualificate divise in due gironi e una sola vincitrice per la 70esima edizione del torneo a cui partecipano solo i giocatori nati dopo il 1º gennaio 2005.

Al via il 15 luglio, l'Europeo Under 19 si concluderà il 28 dello stesso mese con la finalissima. Ad ospitare il torneo sono tre stadi due città, ovvero la capitale Belfast e Larne.